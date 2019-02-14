شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة جديدة ومخيفة للريال اليمني أمام الدولار والسعودي وبقية العملات.. (أسعار الصرف الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل العملات الأجنبية الارتفاع بشكل مخيف، أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) صباح اليوم

أسعار الصرف في مصارف صنعاء Advertisements الدولار الأمريكي: شراء| 603 البيع | موقف الريال السعودي : شراء| 159 البيع | 160 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء| 610البيع | موقف الريال السعودي : شراء 160 البيع | 162

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