شكرا لقرائتكم خبر عن يعمل فيها الكثير من اليمنيين.. هذه المهن اعترفت وزارة العمل السعودية أنه لا يمكن سعودتها (أسماء المهن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية مبادرة للتأشيرات التعويضية؛ لتعويض نقص الكفاءات الوطنية في تخصصات نادرة أو مهن لا يمكن توطينها حاليا؛ بسبب عدم وجود من يشغلها من المواطنين.

وتهدف المبادرة، وفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إعطاء حلول مثالية وسريعة للمنشآت المميزة في القطاع الخاص؛ لتعويض مغادرة الكفاءات في المهن والتخصصات النادرة، والمساهمة في استقرار القطاع الخاص واستمراره بنفس الكفاءة.

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وأوضحت وزارة العمل أن الفئات المستفيدة من المبادرة هي منشآت القطاع الخاص المميزة التي تقع في النطاق البلاتيني والأخضر المرتفع.

وكانت وزارة العمل أشارت في وقت سابق إلى وجود 8 تخصصات مطلوبة في سوق العمل، تعاني نقص الخريجين، تمثلت في «الهندسة، والطب، والتمريض، والتكنولوجيا، والصيدلة، والتقنية الطبية، والمحاسبة، والمالية».