شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة: الحوثيون اختطفوا 469 طفلاً وزجوا بهم في القتال ودروع بشرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت منظمة حقوقية إن مسلحي جماعة الحوثيين خطفوا 469 طفلاً وزجوا بهم في القتال ضد القوات الحكومية، واستخدموا المئات منهم دروعاً بشرية مما جعلهم عرضة للقتل بغارات التحالف العربي بقيادة السعودية.

جاء ذلك في تقرير لمنظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، ومقرّها في هولندا.

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وذكرت المنظمة إن النزاع المسلح في اليمن أدى الى قتل وجرح ما يزيد عن6700 طفل، غالبيتهم استهدفوا بالقصف والقنص المباشر أو بتفجير الألغام والعبوّات الناسفة، أو قتلوا في جبهات القتال أو بالقصف الصاروخي.

وحمّلت ثلاثة أطراف وهم الحوثيون وقوات التحالف بقيادة السعودية، أو القوات الحكومية اليمنية.

واستند التقرير في مضمونه ومعلوماته إلى راصدين ميدانيين وكذلك إلى مصادر رسمية في مقدمتها المنظمات الدولية المعنية بشؤون الأطفال.