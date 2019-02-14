شكرا لقرائتكم خبر عن لمراقبة الأسواق: مؤسسة تنشر فوارق اسعار السلع والمواد الغذائية في جميع المحافظات خلال شهر يناير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر أئتلاف الخير للإغاثة الانسانية بالتعاون مع مؤسسة الأحقاف للتقييم والدراسات الإنسانية، النشرة الأولى لمراقبة الأسواق وأسعار السلع الغذائية والمحروقات والصرافة لشهر يناير المنصرم/­2019م في كل من عدن، المكلا، سيئون، مأرب، الحديدة­، تعز، الجوف، الخوخة، وأسواق أمانة العاصمة وحجة.

وقال المهندس / فهمي بن منصور مدير ائتلاف الخير في تصريح لوسائل الإعلام” إن حرص الائتلاف على إثراء ميدان الأمن الغذائي بمثل هذه التقارير التي تساهم في تتبع واقع الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذه النشرة ستواصل صدورها بشكل شهري بالتعاون مع مؤسسة الأحقاف للتقييم والدراسات الإنسانية وباللغتين العربية والانجليزية، موضحا أن الائتلاف له تدخلات واسعة في عدة محافظات يمنية ويتمتع بشراكات مع مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة بالأعمال الإنسانية “.

المواد الغذائية

وطبقاً للنشرة التي أصدرتها مؤسسات الأحقاف للتقييم والدراسات الإنسانية-حصل المشهد اليمني على نسخة أصلية منها-تضمنت النشرة أسعار متوسط سعر كيس حبوب القمح عبوة 50 كجم “أظهرت نتائج الرصد من المدن والمحافظات المستهدفة أن متوسط سعر كيس حبوب القمح للأصناف المرصودة(الاسترالي، الأمريكي) بلغ10732 ريال يمني خلال شهر يناير 2019م وتشير النتائج إلى وجود 4 محافظات أعلى من السعر المتوسط حيث سجل أعلى سعر في محافظة الجوف بقيمة 12292 ريال، في المقابل سجلت 6 محافظات أقل من السعر المتوسط، كان أدنى سعر في محافظة حجة بقيمة 9611 ريال، وتظهر نتائج الرصد أن سلعة القمح للأصناف المرصودة توفرت بصورة عامة في 4 محافظات، بينما توفرت جزئيا بصورة متقطعة في 5 محافظات، كما أن السلعة كانت غير متوفرة في محافظة الحديدة.

وبلغ متوسط سعر كيس الرز مزة عبوة 40 كجم للأصناف المرصودة (الديوان، الشماخ) 31133 ريال يمني خلال شهر يناير 2019م وسجلت6محافظات أعلى من المتوسط حيث سجل أعلى سعر في محافظة الجوف بقيمة 32167 ريال، في المقابل سجلت4 محافظات أقل من المتوسط، كان أدنى سعر في مدينة سيئون بقيمة 28077 ريال”.

وأوضحت النشرة “توفر الرز مزة في السوق للأصناف المرصودة بصورة عامة في معظم المحافظات المستهدفة، كما تتوفر بدائل أخرى للعديد من أصناف الرز المزة، موضحة أن حركة أسعار الرز المزة الأسبوعية تظهر نتائج تحليل حركة الأسعار الاسبوعية للأصناف المرصودة من رز المزة ارتفاع متوسط سعر الكيس خلال الأربعة الأسابيع لشهر يناير بنسبة بلغت 0.5%.وكان أعلى ارتفاع في الأسبوع الثاني من شهر يناير بنسبة بلغت 0.7%، و سجلت 6 محافظات ارتفاعا في سعر الكيس. حيث سجلت محافظة الحديدة أعلى ارتفاع لسعر الكيس بمعدل 1.6%، بينما سجلت 4 محافظات استقرار في الأسعار”. وفيما يتعلق بمادة الحليب “أوضحت نتائج الرصد والمتابعة للأسعار من المدن والمحافظات المستهدفة أن متوسط سعر علبة حليب نيدو عبوة2.5 كجم بلغ9462 ريال يمني خلال شهر يناير 2019م، وأظهرت نتائج الرصد وجود 4 محافظات أعلى من المتوسط حيث كان أعلى سعر في محافظة حجة بقيمة 11967 ريال، في المقابل سجلت 5 محافظات أقل من السعر المتوسط، كان أدنى سعر في مدينة المكلا بقيمة 7213 ريال، وتتوفر السلعة في الأسواق بصورة عامة في 7 محافظات، وتتوفر بصورة متقطعة جزئيا في محافظتي الحديدة وحجة، بينما لا تتوفر في مدينة الخوخة”.

الألبان ومشتقاتها

وسجل مؤشر حركة الأسعار الأسبوعي خلال يناير 2019 م “ارتفاع متوسط سعر علبة حليب نيدو عبوة 2.5 كجم خلال الأربعة الاسابيع بنسبة بلغت 0.8%، بينما سجل الأسبوع الرابع أعلى زيادة بنسبة 1.8%. وشهدت7محافظات ارتفاعا في سعر علبة الحليب حيث سجلت مدينة صنعاء أعلى ارتفاع بمعدل 6.0%، بينما تراجعت أسعاره في محافظة الجوف ومدينة سيئون بنسبة 6.3% و1.5% على التوالي”. وأما اللحوم بينت النشرة أن “متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء للأصناف المرصودة (العجول، الأغنام، الأبقا­ر) 4498 ريال يمني خلال شهر يناير 2019م، وتظهر نتائج الرصد وجود 5 محافظات أعلى من السعر المتوسط حيث سجلت مدينة الخوخة أعلى سعر بقيمة 6000 ريال، في المقابل سجلت 5 محافظات أقل من السعر المتوسط، كان أدنى سعر في محافظة حجة بقيمة 3000 ريال، وتظهر نتائج الرصد توفر اللحوم الحمراء للأصناف المرصودة بصورة عامة في المحافظات والمدن المستهدفة، مع وجود تنوع وتفاوت في التوفر ففي بعض المحافظات يكون متوفر يوم السوق الأسبوعي فقط كما في محافظة حجة، وبعض المدن يختلف السعر للحوم الأبقار الصومالي والبلدي كما في مدينة المكلا وسيئون، وتشير نتائج تحليل أسعار المستهلك للأصناف المرصودة للحوم الحمراء ارتفاع متوسط سعر الكيلو جرام خلال الأربعة الأسابيع لشهر يناير بنسبة بلغت 1.5%، وسجل الأسبوع الثاني أعلى زيادة بنسبة 3.2%.

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كما شهدت 4 محافظات زيادة في سعر الكيلو جرام، حيث شهدت محافظة مأرب أعلى زيادة لسعر الكيلوبنسبة7.8%، بينما شهدت مدينة صنعاء ومدينة سيئون تراجعا بنسبة3.1 % و2.3% على التوالي، وسجلت أسعار اللحوم الحمراء استقرار في محافظة عدن، والحديدة، وحجة، ومدينة الخوخة”.

المشتقات النفطية

وعلى صعيد المشتقات النفطية، أظهرت نتائج الرصد والمتابعة أن “متوسط سعر دبة الديزل بلغ6141 ريال خلال يناير 2019م و تشير النتائج أن 5 محافظات أعلى من السعر المتوسط، حيث سجلت محافظة الحديدة أعلى سعر لدبة الديزل بقيمة 8333 ريال، تليها محافظة حجة بقيمة 8200 ريال، و في المقابل سجلت 5 محافظات أقل من السعر المتوسط، سجل أدنى سعر في محافظة مأرب بقيمة 3175 ريال، وتظهر نتائج الرصد أن مادة الديزل توفرت في 4 محافظات، بينما توفرت جزئيا بصورة متقطعة في 3 محافظات ولم يتوفر الديزل في 3 محافظات، و بينت نتائج تحليل حركة الأسعار الاسبوعية انخفاض متوسط سعر دبة الديزل خلال الأربعة الأسابيع لشهر يناير بنسبة بلغت 1.5% وشهدت 3 محافظات انخفاض في سعر دبة الديزل

وسجل أعلى انخفاض في محافظة مأرب بنسبة 10.1% تليها مدينة صنعاء بنسبة7.5 %وسجل أعلى تراجع لسعر الديزل في الاسبوع الرابع بنسبة 4.2%”.

وعن مادة البترول ” بلغ متوسط سعر الدبة5740 ريال، خلال يناير2019م وأظهرت نتائج الرصد وجود 5 محافظات أعلى من السعر المتوسط سجل أعلى سعر في محافظة حجة بقيمة 7144 ريال. في المقابل سجلت 5 محافظات أقل من السعر المتوسط ، أدناها في محافظة مأرب3500 ريال، و تعاني 3 محافظات من شحة البترول، وتشير نتائج الرصد من الجوف وحجة أن البترول منعدم بالمحطات ومتوفر بالسوق السوداء بسعر مضاعف، أوضحت نتائج تحليل الأسعار الأسبوعية انخفاض طفيف في متوسط سعر دبة البترول خلال الاربعة الاسابيع لشهر يناير2019م، بينما شهد الاسبوع الثاني أعلى زيادة بنسبة1.9%.

وتظهر نتائج التحليل أن 3 محافظات شهدت تراجعا في السعر، وسجل أعلى تراجع في حجة بنسبة 4.8% وبلغ متوسط سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبوة 20 لتر 3436 ريال، خلال يناير 2019م وأظهرت نتائج الرصد وجود 3 محافظات أعلى من السعر المتوسط، وسجل أعلى سعر في حجة بقيمة 9033 ريال سعر السوق السوداء (وتشير فرق الرصد من حجة إمكانية الحصول على اسطوانة بسعر 4000 من العاقل ولكن تنتظر ما يقارب شهر)كذلك المحافظات التي تعاني من انعدام مادة الغاز كما في صنعاء، والحديدة، وسجلت 7 محافظات أقل من السعر المتوسط ، أدناها في محافظة مأرب 1542 ريال، وتواجه 3 محافظات شحة مادة الغاز المنزلي، وهذا الوضع يؤدي إلى وجود سوق سوداء يتضاعف فيها السعر إلى أكثر من 3 أضعاف”.

أسعار صرف العملات

وأما سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار “أظهرت نتائج الرصد والمتابعة من المدن والمحافظات المستهدفة أن متوسط سعر الصرف بلغ 550 ريال/دولار خلال شهر يناير 2019م. وأظهرت نتائج الرصد من المدن والمحافظات المستهدفة وجود 5 محافظات أعلى من السعر المتوسط حيث سجل أعلى سعر في محافظة حجة بقيمة 566 ريال/دولار، تليها محافظة الحديدة بقيمة 562 ريال/دولار، في المقابل سجلت 5 محافظات أقل من السعر المتوسط، سجل أدنى سعر في مدينة الخوخة بقيمة 533 ريال/دولار، تليها محافظة الجوف بقيمة 538 ريال/دولار. بينت نتائج تحليل الأسعار الأسبوعية لسعر الصرف ارتفاع متوسط سعر الصرف خلال الأربعة الأسابيع لشهر يناير بنسبة بلغت 3.2%، حيث ارتفع خلال الأسبوع الأول من 524 ريال/دولار في المتوسط إلى 530 ريال/دولار في الأسبوع الثاني بنسبة زيادة بلغت 0.8%. وخلال الأسبوع الثالث ارتفع إلى 560 ريال/دولار، بنسبة زيادة بلغت 5.6% وهي أعلى زيادة في الأسابيع الأربعة لشهر يناير 2019م وفي الأسبوع الرابع ارتفع سعر الصرف بنسبة زيادة بلغت 2.2% لتصل قيمته إلى 572 ريال/دولار، وسجلت جميع المدن والمحافظات المستهدفة زيادة مستمرة في سعر الصرف خلال الأسابيع الأربعة لشهر يناير، حيث سجلت مدينة سيئون أعلى زيادة لسعر الصرف بنسبة بلغت5.3 % تليها محافظة حجة بنسبة زيادة بلغت في المتوسط 4.7%، وفي محافظة عدن سجل سعر الصرف 552 ريال/دولار بنسبة زيادة 3.5%، أما في محافظة مأرب فقد سجل سعر الصرف 550 ريال/دولار، بنسبة زيادة بلغت2.5 %بينما بلغ سعر الصرف في مدينة صنعاء 543 ريال/دولار، بنسبة زيادة 3.1%، وفي مدينة المكلا بلغ سعر الصرف 545 ريال/دولار بنسبة زيادة بلغت2.4 %.