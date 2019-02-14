شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا على الموعد …..قيادي حوثي يهدد بإعادة الحرب إلى كافة المحافظات الجنوبية وإصدار البيان الأول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد قيادي رفيع في جماعة الحوثي الانقلابية بإعادة نقل المعارك إلى المحافظات الجنوبية المحررة .

وقال ما يسمى بوكيل وزارة الخارجية في حكومة المليشيات ” حسين العزي ” إن بندقية الجماعة ستعود قريباً إلى أرض الجنوب لتعلن البيان الأول.

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وفي تغريدة بحائطه الرسمي على تويتر قال الحوثي ” العزي ” أرض الجنوب ولاّدةبالمناضلين وقريباجدا ستعود بندقية لبوزة لتعلن بإذن الله البيان الأول في مسيرةالكفاح المسلح ضد المحتل.

وأضاف ” العزي ” قلناها مراراوتكرارا: ع كل دول ما أسماها بالـ “العدوان” أن لاتتخذ من تلك الحثالات الرخيصة مقياساً للإنسان اليمني اليمني هوفقط من خبرتموه في الجبهات ومن سيكنسكم غدا فكونوا ع الموعد.

يشار إلى إن مليشيات الحوثي الانقلابية لا تتزال تتمركز في حدود منطقة الشريجة بمحافظة لحج ومديرية مكيراس بحدود محافظة أبين كما تسيطر على عدد من مديريات محافظة الضالع بعد توقف قوات الجيش والمقاومة على تخوم تلك المناطق. بعد تحرير محافظات أبين وعدن ولحج مع نهاية العام 2015 بعد سيطرة حوثية استمرت قرابة 4أشهر في تلك المحافظات.