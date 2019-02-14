شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة يمنية متميزة .. جامعة بوترا الماليزية تحتضن مهرجان الثقافة الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شارك الطلبة اليمنيون الدارسون في جامعة بوترا الماليزية ،اليوم، في المهرجان الثقافي الدولي 2019 الذي ينظّمه اتحاد الطلبة الأجانب بمشاركة أكثر من 20 دولة، وبحضور 32 شخصية دبلوماسية من مختلف دول العالم من بينهم 13 سفيرا.

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هذا ويقدم المهرجان الثقافي الدولي 2019 تراثًا ثقافيًا من خلال العروض الثقافية وعروض الأزياء التقليدية من مختلف دول العالم. ويهدف بشكل أساسي إلى توسيع معرفة الطلبة بالثقافات المتنوعة وتمكينهم من توسيع مهارات الاتصال والتواصل مع أقرانهم. وعلاوة على ذلك ، سيبني الشعور بالوحدة ضمن مختلف الجنسيات ، والسماح للطلبة المحليين والدوليين بإظهار ابتكاراتهم ومواهبهم من خلال الأنشطة المختلفة.

ولدى تفقده معرض بلادنا في المهرجان أشاد سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد، بالفعالية وحسن التنظيم وخاصة الجناح اليمني الذي عكس بشكل كبير الموروث الثقافي والفني والمعماري اليمني وكذلك تقديم المأكولات الشعبية اليمنية، والرقصات الشعبية والازياء التقليدية..مجدداً حرص السفارة على تشجيع مشاركة الطلبة اليمنيين على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي توسع من معرفة الطلبة بالثقافات المتنوعة وتمكنهم من توسيع مهارات الاتصال والتواصل مع أقرانهم.

هذا وقد صرح رئيس اتحاد الطلاب الاجانب الذي ينظم هذه الفعالية الدكتور مشير عبد الواحد يمني الجنسية بان هذه الفعالية سنوية إلا انها هذه المرة تعد الاولى من نوعها من حيث اهميتها و عدد الدول المشاركة من اكثر من 24 دولة.. واشاد بالمشاركة المميزة للجناح اليمني الذي احتوى على العروض الثقافية والرقص الشعبي اليمني التي نالت اعجاب الجميع كما تقدم من جهته بالشكر والتقدير لسعادة السفير الدكتور عادل باحميد لدعمه الدائم والمستمر لمثل هكذا فعاليات لدعم الطلاب والشباب اليمني بشكل عام من اجل بناء قيادة شبابية قادرة على البناء والتغيير ورسم مستقبل اليمن الاتحادي الجديد يمن المحبة والعدالة والمساواة يمن السعيدة التاريخ والحضارة الذي نفخر ونباهي به بين الامم.

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وشارك طلبة اليمن الدارسين بجامعة بوترا الماليزية بجناحٍ خاص يحتوي على معرض الخرائط، وهو عبارة عن معرض منبثق يعرض خرائط اليمن الاتحادي الجديد وكذلك جناح خاص بالمأكولات الشعبية اليمنية و الموروث الثقافي والفني والمعماري اليمني، كما قام المشاركين بالرقص الشعبي والغناء اليمني الاصيل ومن ثم عرض للأزياء والباس التقليدي لمعظم المحافظات اليمنية.