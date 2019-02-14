شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. نبش مقابر وإخراج رفات موتى في مدينة "تعز" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مسؤول في مكتب الأوقاف بمحافظة تعز إن هناك نبشا للقبور وإخراج رفات الموتى في عدد من مقابر المدينة.

وقال المصدر في تصريح لـ«لأيام»: «بعد تلقينا بلاغا من أبناء وأهالي منطقة النسيريّة القريبة من مقبرة الأجينات مديرية المظفر يوم الإثنين 11 فبراير يفيد بأن هناك عملية نبش لبعض القبور، تم النزول إلى مكان الواقعة ووجدنا بعض المقابر منبوشة وجثث الموتى ظاهرة في انتهاك صارخ للموتى وحرمة القبور».

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ووجه مدير أوقاف تعز بالتحقيق في القضية وكشف ملابساتها ومعرفة من يقف وراءها.

وناشد أبناء وأهالي مدينة تعز السلطة المحلية «التصدي بحزم والوقوف أمام كل من تسوّل له نفسه العبث بحرمة المقابر وجثث الموتى تخوفاً من أن يعود ترميم المقابر وبيعها والمتاجرة بجثث الموتى».

وتأتي الحادثة بعد الضجيج الحاصل في مدينة تعز عن وجود مقابر سرية في منطقة العُرضي، وسوق الصميل وبعد نبشها تبين أن الجثث تعود لجنود في الجيش تم تصفيتهم في وقت سابق بحسب تصريح اللجنة الأمنية في المحافظة.