شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف يهز مدينة مأرب .. ومصادر تكشف تفاصيل ما يحدث الآن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هز انفجارا عنيفا في الأثناء مدينة مارب شمال شرقي البلاد التي تضم اكبر تجمع لقوات الجيش الوطني.

وقالت مصادر اعلامية إن انفجارا عنيفا سمع قبل قليل في مدينة مارب".

ولم يورد السكان أسباب الانفجار ومكانه بالتحديد.



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