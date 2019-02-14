قيادي حوثي ومرافقوه يعتدون على أرضية أوقاف جنوب مدينة إب

أقدم قائد القوات الخاصة السابق بمحافظة إب، المعين من الحوثيين، العميد الركن أحمد الجمرة وعدد من مرافقيه، بالسطو على أرضية أوقاف في منطقة المحمول جنوب مدينة إب.

مصادر محلية، أفادت إن الجمرة وعدد من مرافقيه ومسلحين حوثيين في مديرية السياني، قاموا بالإعتداء على أرضية وقف"الشعابي" في منطقة مزارع جبل حميد بالمحمول على الخط الرابط بين محافظتي إب وتعز.

المصادر أكدت لمراسل "يمن شباب نت"، قيام المذكورين بالاعتداء على الأرضية المؤجرة على المواطن (قاسم على الحاج) وذلك بالبناء العشوائي عليها وتأجيرها لمستثمرين.

سطو الجمرة ومرافقيه على أراضي الأوقاف جاء استمراراً لعمليات سطو قام بها آخرون في وقت سابق وصدرت بحقهم أوامر قبض قهرية لكنها لم تنفذ نظراً للنفوذ الذي يتمتعون به.

وازدادت وتيرة الاعتداء على أراضي الأوقاف والأملاك العامة والخاصة في إب ،منذ الانقلاب وتمكن الحوثيون من السيطرة على المحافظة في منتصف أكتوبر من العام 2014م بسبب الارتفاع الكبير في أسعار أراضي إب التي تشهد تصاعداً كبيراً في قيمتها أوصلها إلى مصافي المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث غلاء الأراضي بحسب دخل الفرد.