العميد سريع يكشف عن جريمة استهداف العدوان جزيرة بضيع بالحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

قال الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الأربعاء إن 8 صيادين استشهدوا وجرح 5 آخرين إضافة إلى مفقودين اثنين استهدفهم طيران العدوان في جزيرة بضيع بالحديدة.

وأكد العميد سريع أن طيران العدوان استهدف الصيادين في جزيرة بضيع بغارة جوية ليلة أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 8 شهداء و5 جرحى حتى الآن فيما لايزال هناك مفقودان اثنان، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عنهما نتيجة التحليق المكثف لطيران العدوان.

وأضاف أن هذه الجريمة تأتي في إطار تحدي العدوان ومرتزقته للقرارات الأممية وعدم التزامهم بوقف إطلاق النار في الحديدة وتحقيق السلام في اليمن.

ودعا سريع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى تحمل مسؤوليتهم وإدانة هذه الجرائم وتحميل قوى العدوان والمرتزقة المسؤولية الكاملة المترتبة عنها.

وأكد المتحدث الرسمي أن قواتنا بقدر ما تلتزم بالقرارات الأممية ووقف إطلاق النار في الحديدة فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار العدوان في استهداف المدنيين.