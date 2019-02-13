إب..انتحار شاب في مديرية مذيخرة ووفاة آخر غرقاً في فرع العدين

انتحر شاب في الخامسة عشر من عمره، في مديرية مذيخرة، شمال غرب إب، وسط اليمن، لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

وكشف مصدر محلي، لمراسل "يمن شباب نت" إن الشاب " م ح ع" انتحر شنقاً في ظروف غامضة، في قرية قرفان، بعزلة حمير، من مديرية مذيخرة، وسط تنامي ظاهرة الانتحار في فئة الشباب خلا سنوات الحرب.

المصدر قال بأن الأسرة تتكتم عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الشاب للانتحار.

وتشير إحصائيات حالات الانتحار إلى ارتفاع معدل الجريمة في المحافظة التي شهدت خلال الأعوام الماضية عشرات الحالات في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الأهالي، خلفت كثير من العقد والأمراض النفسية والعصبية.

وشهدت محافظة إب، عشرات حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، في ظل الوضع المعيشي الصعب جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية في البلاد منذ نحو أربع سنوات، بالتزامن مع مئات جرائم القتل التي تشهدها المحافظة المضطربة أمنياً والخاضعة لسلطات الانقلابيين.

وفي حادثة أخرى ، توفي الطفل (بشار معاذ سعيد دبوان) ـ 10 أعوام ـ غرقاً في بئر ماء في عزلة العاقبة مديرية فرع العدين، غرب إب.

وبحسب مصادر محلية فأن الطفل سقط في البئر أثناء محاولته جلب ماء من بئر في المنطقة بعد توقف المشروع الأهلي عن الضخ.

