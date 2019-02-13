مساع حكومية لإنشاء محطة مركزية للغاز المسال في "تعز" 

قال وكيل وزارة النفط والمعادن الدكتور شوقي المخلافي، إن وزارته تسعى لإنشاء محطة مركزية للغاز المسال في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) لتسهيل الحصول على الغاز المنزلي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بمدراء ومسؤولي شركة النفط ومكتب شركة الغاز بمحافظة تعز.

وأضاف المخلافي، أن استعادة ميناء المخا لدوره سيساهم في ايصال المشتقات النفطية ومراقبة وتثبيت سعر النفط في المحافظة.

وحذر المخلافي وكلاء الغاز في تعز من "الاحتكار أو التلاعب بالأسعار" مشيراً إلى أن وزراته "لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أومن يقوم بابتزاز وكلاء الغاز في المحافظة وسيتم محاسبة أي مسؤول في حالة حدوث أي اختلالات في ذلك".

ولفت إلى أن وزارة النفط تسعى لإنشاء محطة مركزية للغاز المسال في تعز خلال الفترة القادمة، لتسهيل الحصول على الغاز المنزلي بسهولة.

كما أشار إلى أهمية إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين السلطة المحلية في تعز والسلطة المحلية في لحج وعدن من أجل عملية تسهيل واستمرار توريد النفط إلى المحافظة، إضافة إلى تكليف مندوبين من قبل السلطة المحلية بشركة النفط .

من جانبه، شدد وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي على ضرورة التعاون المشترك بما يحقق خدمة المواطنين في المحافظة ، مشيراً إلى أن السلطة المحلية بذلت المزيد من الجهود في سبيل الحفاظ على السعر الرسمي لمادة الغاز المنزلي، وتذليل أي صعوبات تواجه أعمال سير شركة النفط ومكتب الغاز في المحافظة .