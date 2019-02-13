شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العميد طارق صالح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة الرسالة الخطيرة التي بعث بها لنجل الرئيس صالح "احمد علي" ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مكتب العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" صحة ما تداولته بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر في مكتب العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، إن العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح لم يدلِ بأي تصريح، ولم يوجّه أية رسالة، حسبما زعمت تلك المواقع الإعلامية.

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ودعا المصدر الوسائل الإعلامية كافة إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشر، وأن لا تتحوَّل إلى مواقع صفراء لبث الشائعات ونشر الأخبار الملفقة

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