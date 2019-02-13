شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يؤكد وجود علاقات جيدة مع كافة الدول العربية.. عدا هذه الدولة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود علاقات سرية مع جميع الدول العربية، إلا دولة واحدة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن علاقة بلاده جيدة مع كل الدول العربية باستثناء سوريا، وذلك على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأكد نتنياهو قبل مغادرته إلى مؤتمر الأمن والسلام في وارسو إن العلاقات مع الدول العربية "جيدة جدا وتتحسن طوال الوقت".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تعمل ضد إيران وانتشارها في المنطقة كل يوم بما في ذلك "الأمس".

وزار نتنياهو سلطنة عمان سابقا، والتقى السلطان قابوس، وبعدها أعلن عن زيارته للبحرين، ثم تم نفي الأمر.

Advertisements

وكشفت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية من قبل أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المحادثات السرية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

والمحادثات بحسب القناة تناولت التنسيق بين الطرفين بشأن الملف الإيراني، كما بحث الطرفان محاولة دفع عملية سياسية إقليمية في المنطقة.

كما أعلنت القناة أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات.

وكما قال بنيامين نتنياهو أكثر من مرة إن عملية "تطبيع"، تجري مع العالم العربي، دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين.

وقال: "ما يحدث في الوقت الحالي هو أننا في عملية تطبيع مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين".