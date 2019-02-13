شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : طبيبة سعودية في مستشفى الملك فيصل تشكك بـ”ماء زمزم”.. هذا ما قالته وفجر جدلاً واسعاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الدكتورة السعودية خولة الكريع، كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في جدل واسع بمواقع التواصل بعد تشكيكها بـ”ماء زمزم” الذي حدث الرسول عن فوائده الشفائية.

“الكريع” وفي لقاء تلفزيوني لها ببرنامج ”في الصورة“ الحواري على قناة ”روتانا خليجية“ دفع وزارة الصحة السعودية للتعليق على الأمر، قالت إن شرب ماء زمزم ضار لمريض السرطان.

وعللت الدكتورة بقولها، إن ماء زمزم ضار بسبب نسبة ملوحته المرتفعة.

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وبدت الطبيبة الكريع، والعضو السابق في مجلس الشورى، مدركةً لكون حديثها عن ماء زمزم قد يتسبب بجدل واسع، لتستدرك قائلةً: إن ”ماء زمزم لمرضى السرطان غير مفيد“.

وأكدت الكريع على مكانة الروحانيات في مساعدة المريض على مقاومة آلامه ومحاولة الاستجابة للعلاج، لكنها قالت إن بإمكان مرضى السرطان استخدامه في الغسيل وليس شربه.

وقال الدكتور يوسف البدر، الذي يعرف نفسه كطبيب متخصص في الطب الحيوي، في رده على حديث الكريع عن ماء زمزم: ”‏كلام غير علمي إذا علمنا أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة، ولا تنمو في الوسط القلوي، وماء زمزم ماء قلوي بامتياز“.

وعلق الدكتور علاء الرحيلي على حديث مواطنته وزميلته في المهنة: ”ماء زمزم قلوي وغني بالمعادن المنوعة وقد يكون أداة قوية واعدة مساعدة لعلاج السرطان، وأشارت دراسة حديثة، 2017، إلى أنه قد تكون له فعالية لعلاج سرطان الرئة. وأشارت أيضًا دراسة أخرى منشورة في مجلة السرطان إلى أنه قد يكوم لماء زمزم تأثير مضاد لسرطان الثدي. ودراسة ثالثة متعلقة بسرطان القولون“.