شكرا لقرائتكم خبر عن في شقة عزاب.. القبض على يمنيين وفتاة سعودية في شقة عزاب تفاصيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وافدين يمنيين أدخلا فتاة سعودية شقة عمال “عزاب”.

وتشير التفاصيل إلى أن بلاغات وردت لمركز الهيئة عن وجود عمال عزاب يقطنون بشقة ويحضرون نساء جنسيات مختلفة.

ووبحسب المصادر تمت مراقبة الموقع ثم مداهمته حيث وجد شابين من الجنسية اليمنية برفقة قتاة سعودية بوضع مخل وقد تم تحويل المتهمين لشرطة السلامة فيها أحيلت الفتاة إلى دار السجون .

وقد ذكر الشابان في التحقيقات ان الفتاة السعودية هي من أغوت أحدهما وبقي على تواصل معها بالهاتف بعد أن تعرف عليها في محل عمله، ثم طلبت منه أن تلتقي به خارج إطار العمل، وتعرفت على صديقة الذي يسكن معه في نفس المنزل، هذا كلام الشابين اليمنيين لكن مصادر أخرى ذكرت ان الهيئة داهمت الشقة بعد تلقيها بلاغاً من القتاة بأن هناك شقة مشبوهة وطلبوا منها مساعدتها على عمل كمين لهم.