شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق صالح يخرج عن صمته ويوجه رساله للعميد احمد علي ويكشف له قتله والده ويقول ان تتلقى رصاصة في جبينك أهون واشرف من السلام على هولاء الاوغاد والحوثيين ابرياء . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي البارز طارق عفاش قائد قوات حراس الجمهورية رسالة نارية للسفير السابق لدى دولة الامارات احمد علي عبد الله صالح اكد له ان قتلة والده هم اقرب الناس اليه وهم الان في الفنادق والاستراحات والقصور بعد ان سلمو رقبة الشهيد البطل الزعيم علي عبد الله صالخ.

وقال عفاش في رسالته ان من الزعيم الشهيد حافظ على حياتهم ومنحهم المال والثروة وكان اب حنون لهم، لكنهم لا يعرفون الجميل ولا يرعون المعروف فقد غدروا به وسلموه للحوثة الذين لم يكونوا سوى اداة بعد ان لاذ الجبناء بالفرار ونجوا بجلدهم وتركوا الاسد يواجه القتلة.

واكد طارق عفاش في رسالته التي نشرها عبد ربه محمد الحيبش في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ..انني احذرك يا ابن العم ان تمد يدك الطاهرة لهؤلاء القتلة الذين هم مستعدون لبيع انفسهم لمن يدفع ..اياك فالموت اشرف وتلقي رصاصة اهون من مصافحة الاوغاد والجبناء.

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كانت هذه تفاصيل خبر العميد طارق صالح يخرج عن صمته ويوجه رساله للعميد احمد علي ويكشف له قتله والده ويقول ان تتلقى رصاصة في جبينك أهون واشرف من السلام على هولاء الاوغاد والحوثيين ابرياء . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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