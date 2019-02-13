شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة لعربة بي أم بي غنمتها قبائل حجور اثناء المواجهة مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احراقت قبائل حجور عربة بي أم بي تابعة للحوثي بعد اغتنامها من قبل القبائل . وقالت المصادر ان قبائل حجور سيطرت على مواقع جديدة تابعة للحوثيين بإسلحه بسيطة.

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