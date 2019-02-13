أمن حضرموت يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل في أقل من 24 ساعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، من القبض على المتهم بجريمة خلال أقل من24 ساعة من تلقيها بلاغ الجريمة.
وأعلن العقيد ياسر العامري مدير البحث الجنائي ساحل حضرموت، عن نجاح أفراد من الأمن والشرطة والبحث الجنائي القبض على المتهم " م ، ب 16عاما " بجريمة قتل المواطن " ع ب 37 عاما " في منطقة بويش، في وقت قياسي من تلقيها للبلاغ من المواطنين.
وأوضح أنه وبناء على بلاغ تلقّته الأجهزة الأمنية، عن وجود المجني عليه داخل شقته ولم يغادر منها لمدة ثلاثة أيام تم النزول لأفراد الأمن بمعية الأدلة الجنائية والتحقيقات والتحريات ووكيل نيابة شرق المكلا إلى الموقع واستكمال إجراءات المعاينة التي قادت وبتعاون المواطنين الى القبض على الجاني .
ووجه العامري الشكر لكل المواطنين الذين يبدون حرصا كبيرا في إبلاغ اجهزة الشرطة والتعاون معها في كشف كثير من الجرائم المرتكبة.
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