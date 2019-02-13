شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..انبا عن اعدام داعية سعودي كبير قبل قليل ومعتقلي الرأي يكشف التفاصيل والحقيقة..لن تصدق من هو(تفاصيل+اسم وصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداولت بعض الحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، خبراً مفادهُ أن المحكمة الجزائية بالسعودية، أقرت حُكم الإعدام على الداعية سلمان العودة .

ونفى حساب “معتقلي الرأي” عبر موقع “تويتر” هذا الخبر.

وجدد “معتقلي الرأي” دعوته للسلطات السعودية للإفراج الفوري عن “العودة” وبقية معتقلي الرأي.

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🔴 هام للغاية

تتداول بعض الحسابات و بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً أن المحكمة الجزائية أقرت حُكم الإعدام على الشيخ #سلمان_العودة و بدورنا ننفي هذا الخبر وندعو السلطات السعودية للإفراج الفوري عن العودة وبقية معتقلي الرأي. pic.twitter.com/A3X2e80BTx — معتقلي الرأي (@m3takl) February 9, 2019

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معتقلي الرأي

✔@m3takl

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