شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة المرأة التي تم اختطافها قبل قليل من وسط صنعاء (الاسم واصوره) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مساء اليوم خبر وصورة اختطاف امرأة جديدة من العاصمة صنعاء. وفي التفاصيل التي رصدها محرر "يمن الغد" يقول أحد الناشطين في تويتر "أن امرأة تدعى ايمان البشيري اختطفت من العاصمة صنعاء قبل أيام كضحيه جديده لمسلسل اختطاف النساء وابتزاز اهاليهن". وانتقد الناشط الصمت المريب لليمنيين إزاء هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني والانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها النساء في العاصمة صنعاء من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية التي تختطف عشرات بل مئات النساء وتحتجزهن في فلل ومعتقلات خاصة مستحدثة ويتعرضن لأبشع أنواع الانتهاك والتعذيب وابتزاز اهاليهن اما للمتاجرة واخذ فدية مقابل الافراج عنهن وكشفت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر في تقرير لها صدر مؤخرا عن اختطاف المليشيات اكثر من 120 امرأة في صنعاء ويتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والانتهاك بل وصل الأمر الى التهديد باغتصابهن وتصويرهن عرايا لابتزاز اهاليهن.

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