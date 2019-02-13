هلال الإمارات يوزع 1400 سلة غذائية بالمناطق الصحراوية في شبوة

سيرت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير الجاري قوافل إغاثية إلى عدد من مديريات محافظة شبوة " ضمت 1400 سلة غذائية استفاد منها أكثر من 8120 شخصا من ذوي الدخل المحدود وذلك في إطار البرنامج الإنساني الذي تنفذه في المحافظة بهدف مد يد العون لأهلها الذين يعانون وضعا إنسانيا صعبا.

وطبقا لوكالة وام الرسمية‘ شملت عملية توزيع السلال الغذائية - التي احتوت على المكونات الرئيسية للغذاء - المناطق الصحراوية بمديريات نصاب وعسيلان بمحافظة شبوة حيث ركز فريق الهلال الأحمر في هذا الشأن على الأسر الضعيفة.

و أشاد المستفيدون من قوافل المساعدات بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم وعون لليمن بمختلف المجالات خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر وذلك عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ انطلاق 2019 عام التسامح "4292" سلة غذائية استفاد منها أكثر من 28 ألفا و887 شخصا.