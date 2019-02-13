المغرب يلقي القبض على ثلاثة فرنسيين يشتبه بتمويلهم الإرهاب

ذكرت الشرطة المغربية يوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على ثلاثة فرنسيين في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط لاشتباه بتمويلهم الإرهاب وصلاتهم بجماعات متشددة.

وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الحكومية أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه بهم لهم صلات بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.

ولم يجر تحديد هوية المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم يوم الاثنين، لكن بيان الشرطة أفاد بأن أحدهم من أصل جزائري.

والمغرب في مأمن من هجمات المتشددين إلى حد بعيد مقارنة بدول أخرى في شمال أفريقيا.

وكان المشتبه بهم الأربعة الرئيسيون الذين ألقت السلطات المغربية القبض عليهم فيما يتعلق بقتل امرأتين من شمال أوروبا في ديسمبر كانون الأول الماضي بمراكش قد بايعوا الدولة الإسلامية في تسجيل مصور.