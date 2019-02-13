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توقف مفاجئ لأسعار الدولار والريال السعودي في محلات الصرافة عند هذا الحد في (آخر تحديث لأسعار الصرف)

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عدن - ياسمين التهامي -  
كشف مصدر مصرفي سعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في (صنعاء وعدن)  اليوم  

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي:

شراء: 593

بيع : 596

الريال السعودي :

شراء: 156

بيع : 157

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي :

شراء: 590

بيع : 600

الريال السعودي :

شراء :158

بيع : 160

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