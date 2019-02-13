شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مفاجئ لأسعار الدولار والريال السعودي في محلات الصرافة عند هذا الحد في (آخر تحديث لأسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف مصدر مصرفي سعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في (صنعاء وعدن) اليوم أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمريكي: شراء: 593 بيع : 596 الريال السعودي : شراء: 156 بيع : 157 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي : شراء: 590 بيع : 600 الريال السعودي : شراء :158 بيع : 160

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