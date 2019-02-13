شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجومه على المملكة.. هاني بن بريك يتطاول على “الرسول”.. ومغردون سعوديون يردون “التاريخ سيسحق الخونة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار القيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، الجدل مجدداً عندما نشر تغريدة على موقع تويتر تطاول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويرى مراقبون أن ما ينشره المدعو هاني بن بريك في الايام القليلة الماضية من تغريدات كلها تهدف لإثارة الجدل وارضاءًا لسياسات قادة دولة الامارات الذين يدعموه بالمال، فتارة يهاجم المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية والرئيس هادي، وأخرى منشورات بذيئة ينتقي فيها اقبح الالفاظ، حتى تعدت إلى التطاول على الرسول.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم ردهم ضد هذا التطاول حيث قال المغرد السعودي عبدالعزيز السهو :”اذا بغيت الناس تصدق كلامك تكلم بأدب وعقل وحياء ومنطق ، لكن ردك بهذه الألفاظ واضح مدى ارتباكك وخوفك من انكشاف الحقيقة ، ومن انت حتى تتكلم في أطهر الخلق آل النبي صلى الله عليه وسلم ،لقد ارتقيت مرتقياً عالياً لست كفؤاً له على رسلك يامسكين ،والتاريخ سيسحق الخونة ويخلد ذكر الصادقين”.