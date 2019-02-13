شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي خليجي يفجر مفاجأة بتهريب الجنوبيين للأسلحة إلى الحوثيين.. وبن بريك يرد .. اوافقه 100% فيما يخص متحوثة الجنوب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت تغريدة لسياسي خليجي سخط الجنوبيين, بعد اتهامهم بتهريب الاسلحة لميليشيات الحوثي والعمالة للفرس وحزب الله.



وقال السياسي السعودي سليمان العقيلي في تغريدته:"على متحوثة الجنوب ان يخجلوا من اعمالهم المشينة ( مثل هذا الوسم )#السعودية_تطعن_الجنوب ..وان يتوبوا من عمالتهم للحوثي والفرس وحزب الله..وان يتوقفوا فورآ عن تهريب الاسلحة للحوثة؛ فآخر ما تم ضبطه في الحازمية #البيضاء 6شاحنات اسلحة وذخيرة ايرانية الصنع..نقلها الحراكيون من موانئ شبوة"



ورد الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي على العقيلي, حيث قال في تغريدته :وافق الأستاذ سليمان 100% فيما يخص متحوثة الجنوب فهم شر مثلهم مثل من يخدم الحوثة من السعوديين وهؤلاء هم السبب الأعظم في إطالة أمد الحسم.

واضاف: وعلى خلص الجنوبيين ألا يفهموا من كلام الأستاذ التعميم، كما لايفهم أننا نعمم في السعوديين.



معتبرا ان وسم (#السعودية_تطعن_الجنوب) يبقى غير مقبول مطلقا.

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