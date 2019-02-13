شكرا لقرائتكم خبر عن الافراج عن وثائق سرية بشأن أحداث 13 يناير 1986 في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افرجت وزارة الخارجية البريطانية يوم الاثنين عن وثائق سرية متصلة باحداث 13 يناير الدامية التي وقعت في جنوب اليمن العام 1986 .



واتاحت وزارة الخارجية للباحثين ابتدأ من يوم الاثنين 11 فبراير 2019 الاطلاع على قرابة الف وثيقة سرية بريطانية عن الصراع الجنوبي الجنوبي.



وتتضمن الوثائق مراسلات حكومية بريطانية وشهادات عن هذا الصراع واسبابه وموقف الحكومة البريطانية والتطورات الحاصلة .



واندلعت صبيحة الـ 13 يناير 1986 اعمال قتال مناطقية في جنوب اليمن وتحديدا مدينة عدن اودت بحياة اكثر 10 الف شخص خلال 3 ايام فقط.



وتتضمن الوثائق المزمع نشرها تفصيلا لسير المعارك والخلاف السياسي واسبابه وكيف سارت المعارك والى اين آلت

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