شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أحد كبار قيادات عبدالملك الحوثي والرجل العسكري الثاني قبل قليل في صنعاء.. والاعلان عنة رسميا (الاسم والصوره) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وسائل إعلام تابعة لـ #ميليشيات_الحوثي ، عن مقتل رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية في #صنعاء ، العميد الركن محمد محمد عبدالله المترب. وكان المترب قد قتل بغارة جوية للتحالف في منطقة فرضة نهم التابعة لمحافظة صنعاء، الاحد الماضي، إلا أن الحوثيين تكتموا عن خبر مقتله حتى تم إعلان خبر تشييعه اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء ودفنه فيها بمقبرة ماجل الدمة.

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