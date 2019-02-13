شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب رئيس الوزراء يوجة رسالة لــ الدكتور معين عبدالملك ... تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بعث مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون الفنية والمشاريع المهندس وليد العباسي برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس الوزراء بوفاة والده. وفي برقية التعزية عبر المهندس وليد العباسي عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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