وثيقة.. الكشف عن المسؤول عن التلاعب في توزيع الغاز بلحج

كشفت وثيقة حصل الخليج 365 على نسخة منها، عن اكتشاف مندوب الغاز في محافظة لحج المسؤول عن التلاعب بالتوزيع.

وحسب بيان، قام مسؤول توزيع الغاز المنزلي محافظة لحج غسان حيدر، بمعية مندوب الشركة اليمنية للغاز ومدير ادارة استقرار الاسواق وحماية المستهلك محمد عبدالمنان، بنزول ميداني الى قرى كرش بعد تزايد الشكاوى من المواطنين عن حرمانهم من ماده الغاز المنزلي.

والتقت اللجنة بعدد من المشائخ والعقال والمواطنين الذين اكدوا عدم تسلم حصتهم من الغاز منذ تحرير كرش عدا دفعة واحده قبل حوالي شهر .

واوضحت اللجنة للمواطنين ان حصة كرش من الغاز تصرف بانتظام دوري عبر وكلاء رشحتهم السلطة المحلية بمديريه القبيطة ممثله بمدير عام المديرية عماد غانم.

ووعد مندوب محافظه لحج لشئون الغاز المواطنين بان المحافظة سوف تتخذ قرارات صارمة بحق المتلاعبين بحصة المنطقة، محملا السلطة المحلية في القبيطة مسئولية التلاعب بالتوزيع، مؤكدا ايقاف كافة العابثين في مستحقات المواطنين من ماده الغاز المنزلي .

ويأتي النزول وفقا لخطه عمل ميداني اعتمدها مكتب الصناعة والتجارة في مطلع 2019 وقد تم تنفيذها في مديريه طورالباحة ومديريات يافع وسيتم النزول الى باقي المديريات.