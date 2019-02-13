الدول الأربع تصدر بياناً حول حملة الحوثي ضد البنوك بصنعاء.. وثيقة

أصدرت اللجنة الرباعية التي تضمن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بياناً بشأن الانتهاكات الحوثية ضد البنوك .

وأدان بيان اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن لأعمال الغير قانونية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد البنوك واعتقالهم لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء والذي يشكل تهديدًا على المدنيين والاقتصاد اليمني.

وتعليقا على البيان قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر: أودعت المملكة ٢.٢مليار$ للبنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني الا ان الميليشات الحوثية تعيق ذلك.وقد طالب سفراء دول الرباعية برفع التدابير التي فرضتها الميليشيات على البنوك لإعاقة الواردات التجاريةوالمساعدات الانسانية لليمن.

وكانت مصادر موثوقة كشفت أن مليشيا الحوثي اقدمت االأحد على احتجاز عدد من موظفي بنكي التضامن والكريمي بالعاصمة صنعاء بدون اي مبرر، بالتزامن مع أنباء عن إيقاف بنك التضامن الإسلامي نشاطه بسبب الحوثي.

واوضحت المصادر في تصريح اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أن عناصر أفراد في الأمن القومي التابع للحوثيين اقتحموا بنك الكريمي بالعاصمة صنعاء و احتجزوا ثلاثة من موظفي البنك في الأمن القومي.

ونوهت المصادر أن عناصر الحوثي احتجزت كذلك مدير الخزينة في بنك التضامن الإسلامي أثناء تواجده في منزله واثنين من موظفين البنك أثناء تواجدهم في مقر عملهم في البنك.

وحذرت المصادر من استمرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة والتي تتسبب في مزيد من الضغوطات على الراس المال الوطني في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.

ونبهت المصادر إلى خطورة مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون والتي تؤثر على استمرارية عمل البنوك في المناطق الخاضعة لسيطره الحوثيين مما يجبر البنوك والعملاء لسحب ودائعهم ونقل اموالهم واستثماراتهم الى مناطق آخرى آمنة.