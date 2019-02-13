التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب وجامعة تعز

وقعت وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية عبدالله ونائب رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، فقد جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الشباب ومدير عام مكتب الوزارة بتعز أيمن المخلافي لجامعة تعز، لبحث سبل الشراكة والتعاون في مجال المرأة وتنمية شؤونها.

ورحب الدكتور العقاب بالزيارة مشيرا إلى أهميتها كون الجامعة تحتضن نسبة عالية من الطالبات، التي توليهن جامعة تعز اهتماما عاليا، مثمنا خطوة وزارة الشباب في عقدها لبروتوكول شراكة مع الجامعة يختص بالمرأة.

من جانبها أكدت وكيل وزراة الشباب نادية عبدالله على أهمية التعاون مع الجامعة عبر توقيع البروتوكول بتوجيه من الوزير نايف البكري، كونها الحاضن الأكبر للمرأة والفتيات، والمكان الأنسب لممارسة المرأة أنشطتها المختلفة، منوهة إلى ضرورة إيجاد بنية تحتية وبيئة ملائمة للمرأة لتمارس فيها أنشطتها في الجامعة.

وقالت الأستاذة نادية، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لتفعيل أنشطة المرأة في جميع المجالات ومنها الرياضية إلى جانب تمكينها مهاريا و اقتصاديآ وسياسيآ لتصبح صاحبة دورا فعّال ومتصدر في المستقبل، ولتشارك بصورة إيجابية في بناء النهضة المجتمعية والوطنية للبلد.

ويوم الاحد الماضي، التقت وكيلة وزارة الشباب والرياضة نادية عبدالله وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي، لمناقشة دور المرأة في المحافظة.

ورحب وكيل أول محافظة تعز بوكيلة وزارة الشباب لقطاع المرأة، التي وصلت مساء الأحد في زيارة رسمية للمحافظة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة فبراير ولبحث عدة ملفات تخص المرأة ودورها في مختلف المجالات.

و بحث اللقاء آلية التنسيق والشراكة بين وزارة الشباب والسلطة المحلية وأهمية الاهتمام بقضايا المرأة، مقرا عددا من الإجراءات لتفعيل دور المرأة في المحافظة.

و ثمن الدكتور المخلافي خلال اللقاء اهتمام الوزارة بقضايا المرأة في المحافظة، مبديا استعداد السلطة المحلية للتعاون الكامل مع الوزارة، وبالأخص فيما يتعلق بقضايا الشباب والمرأة، مشيرا إلى المكانة المحورية التي تمثلها المرأة في المجتمع.

من جانبها عبرت وكيلة وزارة الشباب عن سعادتها بزيارة محافظة تعز في الوقت الذي تحتفي فيه المحافظة بالذكرى الثامنة لثورة فبراير، مشيدة بالأدوار الوطنية التي سطرتها دفاعا عن مكتسبات الجمهورية والثورات.

واستعرضت الوكيلة برنامج زيارتها للمحافظة مشيرة إلى أنها جاءت بتوجيه من الوزير نايف البكري للمشاركة في احتفالات ثورة فبراير وبحث ملف المرأة في تعز مع السلطة المحلية ومختلف الجهات الرسمية والمؤسسات المهتمة بالمرأة.