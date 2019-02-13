اختتام جلسات مؤتمر التعليم الطبي باليمن بمدينة سيئون

اختتمت بمدينة سيئون بقاعة الكويت بكلية التربية بجامعة سيئون اليوم اعمال جلسات مؤتمر التعليم الطبي باليمن.

ونفذت المؤتمر مجموعة اصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا بالتنسيق مع ادارة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء وإدارة مستشفى سيئون العام بدعم من السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء ورعاية مستوصف روز الطبي بسيئون بمشاركة 35 طبيبا وطبيبة من الاطباء والاستشاريين والمختصين من حضرموت الوادي وخارجها ومن المرافق الصحية والتخصصية الخاصة .

وحسب الإعلامي جمعان دويل، فإنه على مدى اربعة ايام صباحاً ومساءً خلال الفترة من 9 – 12 فبراير 2019 م تركزت محاوره على التعليم الطبي وانواع التعليم وكيف تصبح معلم طبي من خلال تأهيل الاطباء عبر جملة من البرامج والمحاضرات من قبل الدكتور / اسامة عمر السقاف استشاري امراض الدم ببريطانيا والدكتور / مبشر تشاوردي من مجموعة اصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا .

وفي حفل الاختتام اشاد مدير عام مستشفى سيئون العام الدكتور / انيس عيديد بمستوى الانضباط للمشاركين ومشاركتهم الفعالة وما شهدته جلسات المؤتمر من نقاشات واسعة من قبل الاطباء المشاركين , واكد عيديد بان إدارة المستشفى لن تالو جهدا في الرقي بالكادر الطبي والتمريضي وخلق الشراكات مع العديد من الجهات ذات العلاقة سوى لاستضافة عقد المؤتمرات الطبية او الندوات التي تصب في زيادة معارف ومفاهيم الكادر الصحي بالمعلومات الطبية الحديثة , مشيرا بأن العام الجاري ستشهد المستشفى جمله من الانشطة والفعاليات سيما والشراكة الفاعلة مع كلية الطب بجامعة سيئون التي افتتحت مؤخرا .

وعبر الدكتور / انيس عيديد عن شكره وتقديره لمجموعة اصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا في عقد هذا المؤتمر بمدينة سيئون ولقيادة السلطة المحلية على دعمها ورعايتها لهذا المؤتمر موصولا لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء والراعي المساهم مستوصف روز الطبي بسيئون ولكلية التربية بسيئون لاستضافتها المؤتمر وكل من ساهم في انجاح المؤتمر .

فيما عبر الاخوين الدكتور / اسامة السقاف والدكتور / مبشر تشاوردي من مجموعة اصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا عن سعادتهما ما تخللته جلسات المؤتمر من تفاعل من المشاركين ومدى الاستيعاب الامر الذي يسهم تطوّر العلاقة في برامج عديد تسهم بالرقي بالواقع الصحي , مناشدين بعكس مخرجات المؤتمر الى الواقع العملي , مقدمين شكرهم وتقديرهم لإدارة مستشفى سيئون العام لحسن الاستقبال والتنظيم ونجاح اعمال المؤتمر وللسلطة المحلية ومكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي على تفاعلهم ودعمهم في انجاح المؤتمر .

وفي ختام الحفل الذي حضره عميد كلية التربية بجامعة سيئون الدكتور / عبدالقادر باجبير , كرمت إدارة مستشفى سيئون العام الاخوين السقاف و تشاوردي على جهودها المبذولة في انجاح المؤتمر ومستوصف روز الطبي بسيئون لرعايته لجلسات المؤتمر إضافة الى شهادات مشاركة للأطباء المشاركين .