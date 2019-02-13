شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة في ”حجور” وسقوط العشرات بين قتيل وأسير.. (فيديو) وصور أولية (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن – إن قرابة 30 عنصرا من الحوثيين قتلوا صباح اليوم بغارتين لطيران التحالف العربي استهدفت مواقع لهم في منطقة المندلة والمشهد – شرق حجور.

وتدور معارك عنيفة بين مليشيات الحوثي الانقلابية من جهة ورجال القبائل في حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن – من جهة أخرى منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر قبلي في المنطقة في تصريح ان رجال القبائل أعطبوا عربة (بي إم بي) تابعة للمليشيات بعد السيطرة على مواقعها في منطقة الغيل بمديرية كشر.

وأكد المصدر ” إن عدد من أفراد المليشيات قتلوا بجانب العربة فيما تم أسر إثنين آخرين .

كما سقط قرابة 15 من عناصر الحوثيين أمس الإثنين وأسر خمسة آخرين بينهم إثنين من محافظة عمران وثالث من محافظة حجة والرابع من محافظة تعز وخامس الأسرى من مديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء.

كما استعادت رجال القبائل أمس السيطرة الكاملة على منطقة العبيسة التي كانت تتمركز المليشيات الحوثية في عدد من جبالها.

إعطاب عربة حوثية بمنطقة الغيل وقتل فرد من طاقمها وأسر اثنين اخرين.

وأضاف المصدر ” إن رجال القبائل يعانون من نقص المواد الطبية وأدوية الإسعافات الأولية نتيجة الحصار الذي تفرضه المليشيات على قرى المنطقة بالكامل.



صورة لرجال القبائل في أعلى قمة جبل الشاحي