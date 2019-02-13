شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة الرئيس "هادي" يوجه رسالة مفاجئة وغير متوقعة لدولة "الامارات" .. هذه ما جاء فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشاد الرئيس هادي اليوم الثلاثاء ، بما وصفها عمق ومتانة العلاقات الاخوية المتميزة التي تربط اليمن بالأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة والمبنية على اواصر الاخوة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ،اشاد الرئيس خلال استقباله، اليوم، سفير الامارات لدى بلادنا سالم الغفيلي، بمواقف وتضحيات الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة وامتزاج الدماء الأخوية الزكية في ميادين البطولة والشرف لنصرة الشعب اليمني والدفاع عن الهوية العربية في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية الايرانية ومن يواليها.

وقال رئيس الجمهورية «ان المواقف الصادقة والعلاقات الأخوية ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان شعبنا اليمني على الدوام تجاه الاشقاء في دولة الامارات ودول التحالف العربي الداعم لليمن وشرعيته بقيادة المملكة العربية السعودية».

وحمل الرئيس، السفير الاماراتي نقل تحياته الى قادة دولة الامارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جانبه عبر السفير الإماراتي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتمتين العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. ناقلاً للرئيس تحيات قادة دولة الامارات العربية المتحدة.