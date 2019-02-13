شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أخفى الحوثيون اعترافات هاشم الأحمر؟ "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت مصادر سياسية عن استغرابها لعدم قيام جماعة الحوثي الانقلابية بنشر الاعترافات التي وصفتها بالخطيرة التي أدلى بها اللواء هاشم الأحمر عقب اعتقاله في محافظة عمران أثناء المعارك التي شهدتها المدينة عام 2015م .

وقالت المصادر إنّ في عام 2014م جماعة الحوثي استطاعت انتزاع اعترافات موثقة من هاشم الأحمر بعد إصابته في عمران تم أخذ منه بعض الاعترافات قبل أن يتمّ الإفراج المشروط عنه.

ووفقا للمصادر فقد أدلى الأحمر باعترافات خطيرة حول تفجير مسجد النهدين وقام بذكر أشخاص ودول شاركت في هذه العملية .

وقام الحوثيون بعد تلك الاعترافات التي تم توثيقها بالصوت بأسماع حليفهم صالح بتلك التسجيلات قبل قيامهم بالانقلاب عليه وقتله .

ووفقا للمصادر فقد طلب صالح من الحوثيون منحه نسخة من تلك الاعترافات لاطلاع الرأي العام عنها غير أنهم رفضوا ذلك الطلب وبشدة أو وعدوا بإعطائه إياها في وقت لاحق.

وذكرت تلك المصادر إنّ "صالح" تحدث مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين آنذاك صالح الصماد حول هذا الموضوع مبديًا انزعاجه لعدم قيام الحوثيين ببث تلك الاعترافات ، حيث أكد الصماد إنّ موضوع اعترافات هاشم الأحمر بيد عبدالملك الحوثي وسيتمّ بثّها في حينها .

وذكرت تلك المصادر إنّ صالح وخلال إحدى خطاباته التي بثت عبر قناة اليمن اليوم حين قد ألمح ببعض الشخصيات المتورطة بجريمة النهدين مهددًا بأنّهم لن يتمكنوا من العودة مجددًا إلى صنعاء مشيرًا إلى ذلك بالقول : "الذين في الرياض لن يعود أحد منهم " دون ذكر لمزيد من التفاصيل لكون الحوثيون اشترطوا عدم الإفصاح عن أيّ معلومات عن المتورطين في هذه الجريمة .