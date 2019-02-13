شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط ترفع سعر البترول ابتداءً من اليوم الثلاثاء..التسعيرة الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت شركة النفط بساحل حضرموت ، برفع سعر مادة البترول في محطاتها من 250 إلى 270 ريال للتر الواحد في حضرموت ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وبحسب وثيقة رسمية، صادر عن الشركة، فأن سعر مادة البترول للمستهلك في محطات الوكلاء التجارية حسب السعر اليومي للمبيعات وليست آخر فاتورة شراء للمحطة على أن يكون حاليا 270 ريال للتر الواحد، قابلة للزيادة أو النقصان.





وذكرت أن الشراء يتم عبر إدارة المبيعات للشركة وبحسب السياسة التسويقية المتبعة .





وأشارت إلى أنها ستتحمل عمولة وكلاء المحطات "10" عشرة ريال للتر الواحد بينما يتم احتساب أجور النقل حسب المسافات المعتمدة من الشركة.





وأرجعت ذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية