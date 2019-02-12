الجوف: طلاب التربية ينظمون صباحية شعرية احتفاء بالذكرى الثامنة لثورة فبراير 

نظم طلاب كلية التربية والعلوم التطبيقية في محافظة الجوف، صباح اليوم الثلاثاء، صباحية شعرية ثقافية، تحت شعار 11 من فبراير ثورة تتجدد ووطن يتحرر.

وحضر الصباحية الشعرية كل من الشعراء مجيب الرحمن غنيم، وعبد المجيد الشيخ، وأبو التاج المحسني، بالإضافة إلى عدد من القيادة المدنية في المحافظة

وشهدت الصباحية الشعرية قصائد فبرايرية رنانة بالإضافة إلى الأناشيد الثورية وكلمات الحاضرين الذين عبروا عن مدى امتنانهم لثورة فبراير ومنجزاتها والتي من أهمها كلية التربية والعلوم التطبيقية في المحافظة

ووقف الطلاب والحاضرين وقفة إجلال لشهداء الثورة مجددين العهد بأنهم ماضون قدما لتحقيق أهداف الثورة المجيدة مهما كلف الأمر وأن دماء الشهداء لن تضيع سدى.