ميليشيات الحوثي تستمر في استهداف مطاحن البحرالأحمر بالساحل الغربي

عادوت مساء اليوم ميليشيات الحوثي في الحديدة بالساحل الغربي استهداف مطاحن البحر الأحمر بالقصف رغم تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة. وقالت مصادر محلية واعلامية بالحديدة إن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف هاون باتجاه مطاحن البحر الأحمر المليئة بكميات كبيرة من مادة القمح تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وسقطت القذائف بجوار المطاحن حيث تقع تحت سيطرة المقاومة المشتركة وتحاول ميليشيات الحوثي استهدافها بالقذائف . وكان اتهم وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لوكوك الميليشيات الحوثية بمنع وصول الأمم المتحدة منذ يوليو 2018 إلى مطاحن البحر الأحمر حيث يتواجد غذاء يكفي لأكثر من 3 ملايين ونصف يمني. وتعرضت مطاحن البحر الأحمر للقصف والحريق بقذائف حوثية التهمت كميات من الأغذية المخزنة هناك.

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