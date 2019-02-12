نساء نازحات يمنيات يتحدثن عن جرائم ميليشيا الحوثي بحقهن في منطقة الجبلية

تحدثت عدد من النساء النازحات اللائي شردتهن ميليشيات الحوثي من منازلهن من منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا عن جرائم ميليشيات الحوثي.

وذكرت إحدى النازحات أن ميليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين يومياً، وأدى القصف إلى تدمير المنازل والمساجد وأتلفت كل ممتلكاتهم ولم يتبقى لديهم شيء في منازلهم.

وتحدثت نازحة أخرى أن الميليشيات عبثت بمنازلهن وحولتها إلى ثكنات ومتارس اسكرية بعد تشريد العائلات منها، وأن كثير من الأهالي إضطروا للهرب من منازلهم التي أصبحت خراب بعد أن دمرتها ميليشيات الحوثي، حيث أصبحوا بلا مأوى ولم يعودوا يمتلكون مصدراً لكسب أرزاقهم كما كانوا في منطقتهم يزرعون الأرض ويجنون من ثمارها ومحصولها.

عائلات كثيرة من النساء والأطفال حولت ميليشيات الحوثي حياتهم إلى مآسي ومآتم يومية فتشردوا وأصبحوا نازحين في مناطق بعيدة، نساء وأطفال وشيوخ فقدوا من يعولهم ويحميهم قتلتهم الميليشيات بقصفهم بالقذائف أو استهدافهم بنيران القناصة وآخرين بإنفجار الألغام التي زرعها الحوثيون في كل منطقة فتحولت عائلاتهم إلى مشردين لا يملكون منزلاً يأويهم أو مصدر رزق يطعمهم ولا ملابس تستر أجسادهم المنهكة.