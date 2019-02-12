بالفيديو.. مركز طبي إماراتي يباشر تقديم خدماته للمواطنين فور افتتاحه بالحديدة

باشر مركز الشجيرة الصحي شرق مديرية الدريهي بمحافظة الحديدة تقديم خدماته الطبية المجانية لآلاف السكان من أهالي المنطقة عقب إفتتاحه مؤخراً بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي .

وتحدثت مصادر عاملة في المركز الصحي أن المركز سيقدم خدماته لأكثر من 7 آلاف مواطن من الأهالي وآخرين قادمين إليه من مناطق بعيدة نظراً للنزوح الجماعي لأبناء مديرية الدريهمي ولجوئهم منطقة الشجيرة هرباً من جرائم مليشيا الحوثي التي تستهدف منازلهم في الأحياء السكنية بالمدينة .

في السياق ذاته أكد مصدر طبي آخر أن الهلال الأحمر الإماراتي سيفتتح خلال الأيام القادمة مركزاً صحياً آخر لأهالي منطقة الطائف لتقديم الخدمات الصحية للأهالي هناك ولتغطية العجز الذي تسبب به النزوح الجماعي من مديرية الدريهمي إلى قرى قريبة من منطقة الشجيرة .

وتبذل دول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنساني في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهوداً إنسانية جبارة وتقدم دعماً لا محدود وإسهامات كبيرة لتوفير الخدمات لأهالي مديريات الساحل الغربي الذين يعانون الأمرّين في ظل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحقهم وتعطيلها لكل مرافق الدولة الخدمية .