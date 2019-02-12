شكرا لقرائتكم خبر عن عودة انهيار الريال اليمني بفارق كبير في المحافظات الشمالية الشرقية ( اسعار الصرف الان ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني انهياره الكبير أمام العملات الأجنبية، بعد استقرار متفاوت دام لعدة أسابيع. وأورد عملاء محال صرافة سعر الصرف اليوم الثلاثاء في المناطق والمحافظات الشمالية الشرقية للدولار ب ٥٧٠ - ٥٧٥ (شراء - بيع) ريال يمني لكل دولار أمريكي واحد. فيما السعودي ب ١٥٨ - ١٦٤ (شراء - بيع) ألف ريال يمني لكل ألف ريال سعودي. ويقدر فارق هذا الانهيار ب ١٠ ريال بالنسبة للدولار، فيما السعودي بفارق ١٢ ألف ريال يمني، خلال ٢٤ ساعة.

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