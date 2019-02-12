تعرف على المشروع التربوي الذي دشنه البرنامج السعودي في سقطرى

دشنت لسلطة المحلية في محافظة سقطرى شرقي اليمن ومكتب البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن توزيع الكتب المدرسية للتعليمين الاساسي والثانوي.

وأوضح بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى المتمثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ رمزي محروس دشنت مع مدير مكتب البرنامج السعودي المهندس طارق بن مقبول الزايدي وبحضور قائد قوات التحالف العربي في المحافظة العميد بحري ركن عبدالله القحطاني ومدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة الاستاذ احمد ابراهيم.

وفي التدشين رحب مدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ احمد ابراهيم بالاخ محافظ المحافظ الأستاذ رمزي محروس وبالاخوة الأشقاء السعوديين على حضورهم وتدشينهم توزيع الكتب المدرسية.

وشمل تدشين الكتب المدرسية للمرحلتين الاساسية و الثانوية والتي تم طباعتها في المملكة العربية السعودية بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وعبر محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الاستاذ رمزي محروس عن سعادته لتدشين توزيع الكتب المدرسية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

واشاد محروس بجهود ومشاريع البرنامج السعودي في عدة قطاعات وخاصة القطاعات ذات الأولوية مشيرا الى ان جهود الاشقاء في المملكة ليس بغريب علينا بل هم سباقون الى تخفيف المعاناة عن أهالي المحافظة في شتى القطاعات التنموية.

واضاف محروس الى أنه بالامس تم تدشين منحة باصات الطلاب المقدمة من البرنامج السعودي واليوم دشنا توزيع الكتب المدرسية للمرحلتي وغدا ندشن مشاريع اخرى للبرنامج السعودي.

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ووجه محروس جزيل الشكر والعرفان الى "ملك الانسانية الملك سلمان بن عبدالعزيز والى سمو الامير محمد بن سلمان على جهودهم ومساندتهم لاشقاءهم في اليمن.

مشروع تدعمه الكويت

وكان محافظ محافظة أرخبيل سقطرى تفقد أمس سير العمل في مشروع إنشاء وتجهيز المجمع التربوي بمديرية حديبو بتمويل من الأشقاء في دولة الكويت.

و استمع محروس الى شرح من قبل المهندس رفادن القديمي رئيس اللجنة الفنية عن خطوات ومراحل التنفيذ وما تم تنفيذه وفق الشروط المعمارية والهندسية المتفق عليها.

واشار محروس الى أهمية المشروع في تطوير العملية التعليمية في العاصمة حديبوه وحل مشكلة تزاحم الطلاب في الفصول الدراسية وشدد على سرعة تنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.

كما وجه محروس شكره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمه لسقطرى من خلال عددًا كبيرًا من المشاريع التنمية في شتىء المجالات وخاصة في مجالي الصحة والتربية.

رافق المحافظ مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ أحمد إبراهيم ومدير مكتب المحافظ الأستاذ مهدي سليم ومستشار المحافظ الأستاذ عبدالسلام الجمحي.