"باكريت" يتكفل بتكاليف مشاركة ناديي خيبل المهرة والشعلة عدن في بطولة تونس

تكفل معالي محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بتكاليف مشاركة ناديي خيبل المهرة والشعلة عدن ممثلي اليمن في البطولة العربية لكرة الطائرة الـ37 المقامة حالياً في جمهورية تونس.

وتأتي في لفتة وطنية تجسد الترابط الأخوي بين كافة أبناء الوطن اليمني الغالي، ودعماً سخياً وتشجيعاً للقطاع الشبابي والرياضي ، وبهدف إعلاء اسم اليمن من خلال المحافل الرياضية الدولية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، عبّر الدولي الكابتن محمد حسن أبو علاء رئيس نادي الشعلة بعدن عن شكره الجزيل باسمه وجميع أعضاء الهيئة الإدارية ولاعبي ومنتسبي النادي، للشيخ راجح باكريت محافظ محافظة المهرة، لموقفه، الذي وصفه، بأنه قل أن تجد له مثيل في هذا الوقت، وذلك بعد مبادرته بدعم بعثة نادي الشعلة لكرة الطائرة المشاركة في البطولة العربية لكرة الطائرة في تونس الخضراء.

وأضاف، "أبوعلاء"، قائلاً : أن اليأس تسلل إلينا بسبب عدم إكتمال المبلغ المطلوب للمشاركة من رسوم وبدلات السكن والتغذية، وإن كل ما استطعنا توفيره بعد سعي ومتابعة حثيثة هو قيمة التذاكر من (عدن - القاهرة - تونس) وشراء جميع المستلزمات الرياضية للبعثة من خلال الدعم المقدم من عدة جهات وهي رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة والمؤسسة الإقتصادية بعدن وشركة مصافي عدن.

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واستطرق نجم المنتخبات الوطنية "أبوعلاء"، : وكنا نحتاج إلى تقريبا نصف تكلفة المشاركة في البطولة لكي نتمكن من السفر، ولكن بنخوة الوطنية أنبرى سيادة محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت بموقفه الذي لن ننساه وقدم الدعم وتكفل بما تبقى من تكاليف، والذي مكّن النادي من السفر للمشاركة في البطولة العربية مع شقيقه نادي خيبل بالمهرة، بعد إن كنا في طريقنا للإعتذار عن المشاركة.

ويعكس هذا الدعم المقدم من محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت الإهتمام الكبير الذي يوليه بالجانب الرياضي الذي شهد تحسن ملحوظ في المهرة على مستوى الأندية والبنية التحتية الرياضية.. وكان باكريت ومنذ توليه زمام المحافظة قد طمأن الشباب والرياضيين بأن التنمية الرياضية تحتل أولوية بالنسبة له ووعد بدعم الأندية والاتحادات الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لإنعاش الرياضة، من إيمانه المطلق بأهمية القطاع الرياضي وانعكاسه الإيجابي على المجتمعات.

الجدير بالذكر إن بعثة ناديي خيبل المهرة والشعلة عدن قد غادرت أرض الوطن، وسط وداع رسمي من قيادتي السلطة المحلية بمحافظتي المهرة وعدن، متوجهة إلى جمهورية تونس لتلتقي هناك رافعة شعار تمثيل الوطن خير تمثيل وتحقيق مراكز مشرفة تليق بسمعة الرياضة اليمنية.