مدير شرطة ساحل حضرموت يزور إدارة أمن غيل باوزير

قام مدير عام إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بمعية مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتورعدنان حمران، اليوم الثلاثاء ،بزيارة تفقدية لإدارة الأمن والشرطة بغيل باوزير .
واطلع العميد التميمي ، خلال الزيارة ،على مدى التزام الأجهزة الأمنية والشرطوية في المديرية بالتوجيهات والخطط الأمنية من الإدارة العامة للأمن بالمحافظة، مستمعاً من الرائد أحمد الجمحي مدير أمن الغيل إلى شرح مفصل عن الأوضاع الأمنية المستقرة والنجاحات التي تحققت خلال الأشهر القليلة الماضية .
وثمّن العميد التميمي، الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الأمن بغيل باوزير وأجهزتها الأمنية من ضبط الأمن والإستقرار خدمةً لأهاليهم في المديرية، بما يعكس إيجاباً على الوضع الأمني في كافة مديريات ساحل حضرموت.
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