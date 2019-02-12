عاجل : سلاح جوي يدخل أرض المعركة ويبدأ اول مهامة بمساندة قبائل حجور حجة .. تفاصيلالرئيس هادي يستعد لاصدار اقوى قرار جمهوري .. تعيين الامريكي في منصب عسكري كبير .. من هو وماهي سيرته الذاتية ؟ (شاهد صورة وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولون مقربون من العميد محسن الأمريكي وهو قائد عسكري في الجيش اليمني المنتمي ايضًا إلى محافظة الضالع عن ترشحة نائبا لرئاسة هيئة الاركان العامة للجيش اليمني خلفًا للشيهد صالح الزنداني . وقال مصدر مقرب من الشرعية بصدور قرار مرتقب بتعيين الأمريكي خلفاً للشهيد الزنداني . ويعد العميد محسن الأمريكي احد اذرع الجيش الجنوبي سابقًا ويقود حاليًا العمليات العسكرية من غرفة العمليات العسكرية المشتركة في الحد الجنوبي بالسعودية المولد والنشأة ولد محسن علي احمد مثنى في عام 1954 م في قرية كوكبة بمحافظة الضالع اللقب : الأمريكي الرتبة : عميد المهنة : طيار / مقاتل قاذف سنة الميلاد : 1954 م مكان الميلاد : الضالع - قرية كوكبة الحالة الاجتماعية : متزوج عدد افراد الأسرة : خمسة ( 4 ذكور / 1 انثى) الدراسة والتكوين تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية : 1972 م التحق محسن بكلية الطيران الجوية ( روسيا سابقًا) وتخرج منها عام 1975 على طائرة نوع ميج 17 اول رتبة عسكرية تم الحصول عليها عام 1975 ( ملازم طيار ) المستوى : طيار / مقاتل / قاذف من الدرجة الأولى ومدرب في كل الظروف الجوية نهارًا وليلًا Advertisements الدورات الخارجية 3 سنوات بالكلية الجوية للطيران ( روسيا) 6 اشهر دورة تحويلية (1987) على طائرة حديثة مقاتلة قاذفة نوع سوخوي / 22/ ام 3 (روسيا) 3 اشهر دورات تحويلية عام ( 1987) على طائرة حديثة نوع سوخوي / ام 4 ( روسيا ) 6 اشهر دورة قيادة اركان ( روسيا) عدد ساعات الطيران 3 الف ساعة المناصب القيادية : 1- قائد تشكيل طيران 2- قائد رف طيران 3- نائب قائد سرب طيران 4- اركان سرب طيران 5- اركان لواء طيران 6- قائد قاعدة جوية في حضرموت عام 92 الى 94 7- مستشار وزير الدفاع ( حاليا ) الاوسمة والميداليات : وسام التدريب القتالي وسام التفوق القتالي وسام الاخلاص ميداليات وشهادات تقديرية لاحتلال المراكز الاولى في مجال المنافسة المهنية والرياضيه ولديه من الكفاءات والخبرات والقياده العسكريه الاداريه الطويله في القوات المسلحه ... ومن القيادات المعروفه والبارزه التي تحظى بااحترام وتقدير بمحافظه الضالع مسقط راسه ومحافظه عدن مكان اقامته.

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