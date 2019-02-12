شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عصر اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يافع نيوز ينشر اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عصر اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن أسعار الصرف الريال السعودي: الصرف: 158 البيع: 160 الدولار الأمريكي: الصرف: 595 البيع: 600

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