شكرا لقرائتكم خبر عن عضو في الانتقالي : ما قاله السياسي السعودي عن ضبط شحنة أسلحة مهربة للحوثيين صحيح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد عضو في الجمعية الوطنية الجنوبية ‎‎‎ما قاله الكاتب والسياسي السعودي سليمان العقيلي عن عمليات تهريب عن طريق شبوة تذهب صوب الحوثيين .

وقال الشيخ جمال بن عطاف في تصريح له، إن الشحنة المذكورة التي تحدث عنها السياسي السعودي سليمان العقيلي تم ضبطها من قبل المقاومة (السلفية) وهي قادمة من شبوة عن طريق العقبة التي تقع تحت قيادة الجيش الوطني .

واتهم عطاف الجيش الوطني بأنه من يقوم ببيع الأسلحة للحوثيين لإطالة أمد الحرب، مطالباً العقيلي التأكد من أرقام الأسلحة وسيجدها سلمت لقائد في الشرعية .

جدير بالذكر أن عقبة قنذر بشبوة لا توجد فيها مقاومة سلفية، كما أنه لا توجد أي مقاومة سلفية في المحافظة، حيث وأن جبهات السلفيين توجد في الساحل الغربي وعقبة ثرة وصعدة .

*من ناصر عوض لزرق