شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الاضرعي :يكشف كواليس اعتقال الممثل علي الحجوري بالسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج محمد الاضرعي الفنان الساخر عن صمته في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده محرر هناعدن بالقول ينشره هناعدن كما جاء

رسالة اخي وصديقي الاخ علي الحجوري من داخل الحجز

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اتصل بي المحقق حسن ماوكلي بنيابة ابوعريش صباح الخميس ? فبراير وطلب مني الحضور يوم الاحد ?? فبراير بسبب التحقيق في دعوى مقدمة من مقيم يمني يُدعى محمد احمد علي العولقي وجه لي مجموعة من الادعاءآت

منها سب الدين و ازدراء اهل السنة والجماعة ودعم الملحدين

وبعد فتح باب التحقيق بدأ بالمبادرة بسؤال ماردك في التهمة المنسوبة اليك وهي سب الدين؟!

وكان الجواب ان هذه دعوى كيدية وتهمة باطلة لا اساس لها من الصحة ثم بدأ بتفريغ بعض المنشور ات التي كان قد صورها المُدعي (العولقي) وكانت كلها منشورات عادية جداً وكان يسمعني المنشور وانا اوضح المقصود والهدف من المنشور وبعد الانتهاء من التحقيق شعرت بأن المحقق اقتنع بكثير مما طرحت ولم اجد كلمة اوعبارة تثبت اي دعوى من دعاوي المدعي وبعد طباعة التحقيق وخلال اقل من ?دقائق يعود المحقق ويظل لأكثر من ساعة على الاوراق يعدل فيهابعض الامور ويوقعني مرة اخرى على اقوال وقعت عليها سَلفاً ولضيق الوقت لم اقرأ اوراق التحقيق مرة اخرى ايماناً مني ان مضمون التحقيق لم يتغير وعندما سمعت خبر قرار السجن ?ايام بدأت في استذكار تفاصيل ماحصل هنا بدأ الشك يراودني ان هناك امر تم تعديله في التحقيقة واسأل الله ان يكون ظني خاطئاً وانا حالياً اقبع في سجن ابوعريش بانتظار الفرج

علي الحجوري

حزز بتاريخ الاحد ?? فبراير ????