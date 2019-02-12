شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل مسرّب وخطير «الأمن السياسي بمطار عدن اعتدى على عرضي وأعتقد أنه سيتم تصفيتي بالسجن «تفاصيل واسماء» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحصل موقع «غمدان نيوز» على تسجيل مسرّب من داخل سجن معسكر القوات الخاصة بمدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن .

وفي التسجيل يتحدث أحد الموقوفين والذي عرف عن نفسه بجلال باشافعي رئيس نقابة موظفي البنك الأهلي اليمني .

وقال «باشافعي» في التسجيل أن قوات من الأمن السياسي بقيادة المسمى «قائد مساعد» قد أعتدت عليه وعلى زوجته أمام أبنائهما في مطار عدن الدولي ، وتمت سرقة الأغراض التي بحوزته ومن بينها أوراق وتقارير عن حالته الصحية وكذا ذهب خاص بزوجته قبل أن يتم اقتياده من قبل أطقم قوات الأمن السياسي.

وأضاف تم اقتيادي إلى معسكر القوات الخاصة وحجزي في زنزانة والتحقيق معي من قبل محققي الأمن السياسي حيث تبين لي أن ما حدث هو بتدبير من مسئولين في البنك مع المدعو«قائد مساعد» وذلك لتمرير صفقات فساد رفضت التوقيع عليها .

وختم تسجيله قائلا «أعتقد انه سيتم تصفيتي في السجن وسيروج الخبر على أنني قمت بالإنتحار ويجب أن يعلم الجميع أني لم أقم بذلك »